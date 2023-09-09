نائبة رئيس وزراء إسبانيا: قمة الـ 20 تبحث المساهمة الفاعلة في «COP28»

نيودلهي (وام)

ناقشت قمة مجموعة العشرين في جلستها الأولى سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولها، إلى جانب المساهمة الفاعلة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل، باعتباره مؤتمراً عالمياً يوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغير المناخ.

أعلنت ذلك ناديا كالفينو، نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الاقتصاد الإسبانية، وقالت في تصريحات لها أمس، على هامش أعمال القمة التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، إن الجلسة شهدت دعوة قوية لتعزيز الثقة في قدرتنا المشتركة على التعاون والعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، إلى جانب الترحيب بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة.

وأوضحت أن المشاركين بحثوا أهمية مواصلة التقدم لتحقيق أهدافنا في مجال العمل البيئي والوفاء بالتزامات اتفاقية باريس بشأن المناخ.