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صقر غباش يعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال

صقر غباش يعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال
10 سبتمبر 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد) 

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بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقيتي تعزية ومواساة، إلى معالي راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النوّاب– المملكة المغربية، وإلى معالي النعم ميّارة، رئيس مجلس المستشارين– المملكة المغربية، إثر الزلزال الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى.
وتقدم معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وإلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وإلى شعب المملكة المغربية الشقيقة، ولأسر الضحايا بأصدق عبارات المواساة والتعازي.
وقال معاليه «نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة، قيادة وشعباً، من كل مكروه، وأدام الله عليها أمنها وأمانها».

صقر غباش
المغرب
الزلزال
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