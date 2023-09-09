سلطان النيادي يعود إلى أرض الوطن قريباً

آمنة الكتبي (دبي)

يستعد سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي للعودة إلى أرض الوطن خلال الأيام القادمة، بحسب مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويخضع النيادي و أفراد طاقم Crew-6 حالياً إلى عدد من الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحتهم وسلامة أجهزتهم وأعضائهم الحيوية، لمقارنتها مع نتائج التجارب التي أجراها على نفسه في البيئة الجاذبية.

ويشارك سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي في المؤتمر الصحافي الذي تعقده وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» الثلاثاء المقبل، برفقة طاقم مهمة سبيس إكس كرو6»، وذلك للإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام العالمية، المتعلقة بمهمتهم العلمية التي استغرقت 6 أشهر، على متن محطة الفضاء الدولية. وسيتم عقد المؤتمر الصحافي، بحسب وكالة ناسا في مركز جونسون للفضاء، التابع للوكالة في هيوستن، فيما سيكون هناك بث مباشر على تلفزيون وتطبيق والموقع الإلكتروني لـ«ناسا»، وذلك في تمام الساعة 2:15 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الـ 10:15 مساء بتوقيت الإمارات، وذلك بمشاركة النيادي وزميليه رائدي الفضاء في «ناسا» ستيفن بوين وودي هوبورغ، وذلك للتحدث للمرة الأولى عن مهمتهم، بعد عودتهم إلى الأرض.

«طموح زايد 2»

وأنهى سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، مهمة «طموح زايد 2» ليصبح أول رائد فضاء عربي يقضي مدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء. وبعد هذا الإنجاز التاريخي، أصبحت دولة الإمارات أول شريك من خارج محطة الفضاء الدولية والدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وتعمل على تدريبهم وإعدادهم للسير في الفضاء، وقام النيادي خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي في مختلف إمارات الدولة.

4400 ساعة في الفضاء

وأمضى النيادي أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وقرابة 600 ساعة في إجراء 200 تجربة علمية خلال هذه المهمّة، التي امتدت 6 أشهر، وذلك بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية. وشملت التجارب مجالات متنوِّعة، مثل زراعة النباتات، العلوم الإنسانية، تقنيات استكشاف الفضاء، سلوكيات السوائل، علم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية التي تفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين والطلبة في دولة الإمارات والعالم، فيما نجح النيادي خلال المهمة في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، كان أبرزها خوضه أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب، رافقه فيها رائد الفضاء ستيفن بوين من وكالة ناسا.