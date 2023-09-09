شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مشاركتهما في الدورة الـ(20) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023م، والذي اختتم فعالياته الجمعة 8 سبتمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقدمت شرطة أبوظبي خلال المشاركة عروضاً تشويقية للخيل وفن التشوليب لفرقة فرسان شرطة أبوظبي بإدارة الدوريات الخاصة، وشهدت المنصة إقبالاً كبيراً من الزوار واستشارات طبية وبيطرية في صحة وسلامة ورعاية الخيول والكلاب والمهتمين وهواة تربية الخيول والكلاب، وقدموا استفساراتهم حول الوجبات الصحية والأغذية للخيول ولمختلف أعمار الكلاب والوقاية من الأمراض الشائعة في فترة الصيف.

وقدم فريق الأطباء البيطريين، والذي ضم طبيب بيطري ظبية خليفة القبيسي، والطبيب بيطري محمود لاشين، إجابات شافية حول أهم الأمراض والمشاكل الصحية التي تصيب الخيول وطرق علاجها وكيفية التعامل معها، إضافة إلى التغذية السليمة وأهم الفيتامينات الخاصة بصحة الخيول، وكيفية العناية بقوائم وحوافر الخيول، والتوعية بأهمية التطعيمات السنوية، وتعريفهم بالمعدات والأجهزة المستخدمة في التشخيص.

واطلع الزوار على مبادرات وخدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات، وأبرزها خدمة الموبايل ستيشن لحجز موعد فحص المركبات في مواقعها، وخدمة توصيل لوحات المركبات لجميع إمارات الدولة، وخدمة تسجيل الدراجات الترفيهية البرية، ومبادرة رخص الأطفال لتوعية الأطفال حول اللوح الإرشادية وقوانين الركوب في المركبات.

وشاركت إدارة التفتيش الأمني K9 وقدمت أداءها المتميز بعروض مبهرة من الكلاب البوليسية، بهدف إبراز مهاراتها والقدرات التدريبية لمدربي إدارة التفتيش الأمني، وحظي العرض بتفاعل جماهيري كبير، ضمن حرص شرطة أبوظبي على التعريف بدور الكلاب البوليسية في منظومة الأمن الشامل ومكافحة الجريمة والوقاية منها، وتضمنت المشاركة فقرات متنوعة لفريق البحث والإنقاذ K9 وفريق المداهمة والاقتحام، وأيضاً الفقرات المقدمة من فرع الأنشطة المجتمعية.

وعرض قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بعض المعلومات التاريخية المصورة، وشرحاً عن شرطة أبوظبي، بالإضافة لتقديم محاضرات في مجلس الشباب عن تاريخ الشرطة والأمن.

كما تعرف زوار المعرض على «خدمة أمان»، وهي إحدى أهم مبادرات شرطة أبوظبي لتعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وتستقبل المعلومات من الجمهور بمختلف أنواعها (أمنية - مجتمعية - مرورية - أخرى)، بما يسهم في الحد من الجرائم واكتشافها قبل حدوثها، مع ضمان الحفاظ على سرية الشخص مقدم المعلومة، وتعمل الخدمة على مدار الساعة، وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها، بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626)، أو بوساطة الرسائل النصية (2828)، أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.