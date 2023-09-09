صفر وفيات نتيجة الحوادث المرورية في منطقة الرفاعة

دبي (الاتحاد)

ثمن العميد جمعة خلفان بن سيهل المهيري، مدير مركز شرطة الرفاعة بالنيابة، الجهود التي قام بها قسم السجلات المرورية في المركز بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والتي أدت إلى صفر وفيات في الحوادث المرورية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجل مؤشر معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف نسمة من السكان 0% في النصف الأول من العام 2023، وصفر حوادث مرورية مجهولة في النصف الأول من العام الجاري.

وأكد العميد جمعة المهيري أهمية منطقة الرفاعة التي تعتبر من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، الأمر الذي يستدعي تسخير كل الإمكانات وتعزيز وجود الدوريات في منطقة الاختصاص لضمان انسيابية الحركة المرورية، خاصة أن الموقع الجغرافي يتضمن وجود مرافق سياحية مهمة، بالإضافة إلى وجود الهيئات الدبلوماسية والقنصليات.

وقال العميد جمعة المهيري إن البرامج والحملات المرورية التي ينفذها المركز في منطقة الاختصاص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والتأهيل الجيد لمسؤولي الدوريات من خلال المحاضرات والتوجيهات التي تقدم لهم من قبل الضباط وصف الضباط في المركز من ذوي الخبرة والكفاءة العالية قبل الانطلاق إلى العمل، كلها عوامل أدت إلى تعزيز السلامة والأمان على الطرق، وحفظ أرواح مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى النتائج الجيدة في مختلف المبادرات التي نفذها المركز في النصف الأول من العام الجاري.

ومن جانبه، قال العقيد محمد أحمد عبدالله اشكناني، نائب مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، إن المركز قام بتنفيذ 7 حملات مرورية وضبطية وتوعوية في منطقة الاختصاص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في النصف الأول من العام الجاري.