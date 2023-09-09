17 طالباً من أبناء موظفي شرطة دبي يختتمون البرنامج التعليمي

دبي (الاتحاد)

اختتمت مبادرة «تعليم أبنائكم أمانة» التي نظمتها إدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية ومجلس طلبة الجامعات والكليات بشرطة دبي، البرنامج التعليمي المتقدم، والذي ضم 17 طالباً من مرحلة الثانوية العامة من أبناء موظفي شرطة دبي، بعد ابتعاثهم إلى معهد كابلان الدولي في ليفربول بالمملكة المتحدة لمدة أربعة أسابيع، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات تخصصية متعددة وفي اللغات.

وأكد اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر أي مجهود في سبيل تحقيق أعلى مستوى السعادة الوظيفية، ولا تقتصر المبادرات التي تطلقها على الموظفين فقط، بل تمتد لتصل إلى أبنائهم وأسرهم، وهناك العديد من المبادرات التي تبنتها شرطة دبي والتي تلتمس احتياجات الموظف بشكل يصل إلى أسرته وأبنائه، وتعد مبادرة «تعليم أبنائكم أمانة» من المبادرات النوعية التي تسعى القيادة من خلالها إلى تنمية مهارات أبناء الموظفين وأعدادهم للمستقبل خلال المرحلة المدرسية.

وحول هذا الشأن، قال الرائد الدكتور حامد عبدالله مراد، المُشرف العام لمجلس طلبة الكليات والجامعات في شرطة دبي: إن المبادرة تُعنى بدعم موظفي شرطة دبي، من خلال الاهتمام بتطوير مهارات وقدرات أبنائهم، وتعزيز مفاهيم السعادة والولاء المؤسسي لدى الموظفين، وهو ما تحرص عليه شرطة دبي في الاستثمار الأمثل في النشء، وبناء جيل متعلم ومتسلح بالمهارات والقدرات، وقادر على تحمل المسؤولية في المستقبل.

وبين الرائد حامد مراد، أن الطلبة حصلوا على كم كبير من المعرفة في مجالات متعددة، منها اللغات، والرياضيات، وتعرفوا على وظائف المستقبل، حيث تم تصميم البرنامج بناء على الاحتياجات التي تم رصدها مسبقاً عبر استطلاع وتقصي الاحتياج الفعلي للطلبة.

وبين محمد المر، رئيس مجلس طلبة الجامعات والكليات بشرطة دبي، أن المبادرة تساهم برفع مستوى وعي المشاركين في جوانب عدة منها معرفة تجارب ونمط وأسلوب حياة المبتعث للدراسة في الخارج، واكتشاف نقاط القوة والضعف لديهم، كما تضمن البرنامج زيارة العديد من الجهات التعليمية ورحلات ترفيهية لمختلف المعالم في ليفربول والمملكة المتحدة، منها زيارة المعالم الرياضية.