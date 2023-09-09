شرطة أبوظبي تطلق مبادرة «لياقتك مسؤوليتنا»

أبوظبي (وام)

نظمت إدارة الخدمات الطبية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبادرة «لياقتك مسؤوليتنا»، بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يصادف الثامن من سبتمبر كل عام، بهدف التوعية بأهمية العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل للإصابات الميدانية والمكتبية، ونشر ثقافة الحفاظ على ميكانيكية الجسد، وطرق الوقاية من الإصابات، وتضمنت المبادرة المشي سيراً على الأقدام، ومسابقة تحدي اللياقة.. وأكد العقيد الدكتور أحمد صالح القطبة، مدير إدارة الخدمات الطبية بالإنابة، أهمية العلاج الطبيعي، ودوره في مساعدة المرضى وتأهيلهم على العودة للحياة، واستعادة الحركة والقدرة الوظيفية، وتوفير نمط وحياة أفضل وأكثر جودة للمرضى. وأوضحت النقيب دكتور موزة خميس البدواوي، رئيس قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، أن العلاج الطبيعي أو الفيزيائي يعالج الحالات المرضية بالطرق الطبيعية والفيزيائية، ويعمل على تطوير الحركة والحفاظ عليها.