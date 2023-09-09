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عبدالله بن زايد يشهد إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي خلال قمة مجموعة العشرين

عبدالله بن زايد يشهد إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي خلال قمة مجموعة العشرين
9 سبتمبر 2023 20:19

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي وذلك ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين «G20» بنيودلهي التي انطلقت أعمالها اليوم تحت شعار «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد».
يهدف هذا التحالف، الذي تقوده جمهورية الهند ويضم دولة الإمارات وعدة دول أخرى، إلى تطوير وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام، ويساعد في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي المشتق من مصادر طبيعية.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي، مؤكدا أن هذه المبادرة العالمية الرائدة تشكل منصة داعمة للجهود العالمية المبذولة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة ومكافحة التغير المناخي.
كما توجه سموه بالشكر إلى جمهورية الهند الصديقة على جهودها الكبيرة خلال رئاسة مجموعة العشرين.
وأكد سموه أن دعم رئاسة جمهورية الهند الصديقة لمجموعة العشرين شكل على الدوام أولوية بالنسبة لدولة الإمارات، مؤكدا أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية متجذرة وشراكة استراتيجية راسخة أثمرت العديد من الإنجازات التنموية للبلدين في المجالات كافة.

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وقود حيوي
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