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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا

أبوظبي
9 سبتمبر 2023 17:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:43 والجزر الثاني عند الساعة 05:38.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:52 والمد الثاني عند الساعة 18:43 والجزر الأول عند 14:05 والجزر الثاني عند الساعة 01:32.

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المصدر: وام
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