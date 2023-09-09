منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال

عبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عن تعازيه لجلالة الملك محمد السادس، وإلى شعب المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الزلزال.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى شعب المملكة المغربية الشقيقة، راجيًا الله أن يتغمد ضحايا فاجعة الزلزال بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومعربًا عن تضامننا الصادق معهم في هذا المصاب الأليم».