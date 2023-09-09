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رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
9 سبتمبر 2023 14:43

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة .. مختلف جوانب "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات والهند والفرص الواعدة لتعزيزهما بما يسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين .. وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند .. معرباً عن سعادته بالمشاركة في القمة والتباحث وتبادل الرؤى مع القادة المشاركين.
ورحب دولة ناريندرا مودي في بداية اللقاء - الذي عقد في مركز المؤتمرات مقر انعقاد القمة - بصاحب السمو رئيس الدولة الذي أعرب عن شكره وتقديره لرئيس وزراء الهند لدعوته دولة الإمارات للمشاركة بصفتها ضيف شرف في أعمال مجموعة العشرين (G20) في ظل رئاسة الهند لها لعام 2023.

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واستعرض سموه ودولة ناريندرا مودي..مسارات تطور التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تخدم أهداف البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وتبادل سموه ورئيس وزراء الهند خلال اللقاء.. وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وتطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة على أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند وأهميتها في مواصلة دفع العمل الجماعي المشترك خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة وتعزيز العمل المناخي بما يعود بالخير والنماء على الجميع ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند في هذا السياق .. دعم البلدين العمل الجماعي الدولي المشترك وإيمانهما بأهمية دوره في تعزيز الاستقرار والازدهار في العالم وتوفير حياة أفضل لجميع شعوبه.

المصدر: وام
مجموعة العشرين
الإمارات
الهند
محمد بن زايد
ناريندرا مودي
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