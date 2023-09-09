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محمد بن راشد يوجه كافة فرق الإنقاذ بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب الشقيق

محمد بن راشد يوجه كافة فرق الإنقاذ بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب الشقيق
9 سبتمبر 2023 12:51

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -حفظه الله- كافة فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب الشقيق ومد يد العون للأشقاء في إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب مدناً مختلفة في المغرب الشقيق.

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كما وجه سموه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية وكافة المؤسسات الخيرية التابعة لها بسرعة تقديم كافة أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين والبدء بإعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء للمساعدة في احتواء آثار الزلزال وتخفيف مصاب إخواننا في المغرب الشقيق .

المغرب
الإمارات
محمد بن راشد
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