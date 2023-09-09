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رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك المغرب في ضحايا الزلزال

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك المغرب في ضحايا الزلزال
9 سبتمبر 2023 11:59

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الزلزال الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.

المصدر: وام
المغرب
منصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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