الإمارات: ملتزمون بتحسين أداء عمليات حفظ السلام

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامها بتنسيق الجهود الدولية للمساهمة في تحسين أداء عمليات حفظ السلام، داعية مجلس الأمن إلى تجديد ولايات بعثات حفظ السلام على نحوٍ يستجيب للتطورات القائمة على الأرض، لما تواجهه من تحديات جسيمة، تَحُد من قُدرتها، مثل تقييد حركتِها من قبل الجماعات المسلحة. كما تتطلع الإمارات إلى نتائج مناقشات ورشة عمل الأمم المتحدة الثانية والتي تستضيفها الدولة الأسبوع المقبل بشأن «إدارة أداء قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام».

وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «تُعقد هذه المناقشة في وقتٍ تواجه فيه عمليات حفظ السلام تحدياتٍ مُتنامية بسبب تفاقُم النزاعات المُسَلحة وتَصاعُد أعمال العنف والتحريض ضد قوات حفظ السلام».

وأعربت أميرة الحفيتي، خلال البيان، عن تطلُعِ الإمارات إلى مُناقشة هذه التحديات خلال مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام والمُقرَر عقدُه في غانا نهاية هذا العام، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم يُمثل فُرصَة سانِحة لتبادل الآراء حول سُبل تحسين عمليات حفظ السلام، مع الأخذ في الاعتبار خطة الأمين العام الجديدة للسلام.

وأضافت الحفيتي: «يجب على مجلس الأمن تجديد ولايات بعثات حفظ السلام على نحوٍ يستجيب للتطورات القائمة على الأرض، خاصة حين تواجه هذه البعثات تحدياتٍ جسيمة، تَحُد من قُدرتها على تنفيذ ولاياتها، مثل تقييد حركتِها من قبل الجماعات المسلحة».

في هذا السياق أكدت على أهمية توفير الموارد والمُعدات اللازمة لبعثات حفظ السلام لتعزيز قُدرتها على الصمود في وجه هذه التحديات، وبالتالي تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كافة على أكمل وجه.

كما أكدت الحفيتي، ضرورة التوصل لتفاهم مشتركٍ وواضحٍ مع الدول المُضيفة حول ولايات بعثات حفظ السلام، بما يضمن التنفيذ الفعّال لهذه الولايات والحفاظ على سلامة وأمن قوات حفظ السلام وإنجاح العمليات الانتقالية.

واعتبرت أن مسألة التعاون مع الدول المُضيفة تعد إحدى الركائز الأساسية السبع في مبادرة الأمين العام المُحدَثَة «العمل من أجل حفظ السلام»، مشددة على أهمية الأخذ بها، وإجراء مناقشاتٍ شفافة وعملية مع الحكومات المُضيفة لإرساء الثقة اللازمة وترسيخ تعاون دائم معها.

وذكرت الحفيتي أن استخدام وسائل بديلة، مثل عمليات النَشر المُشتركَة، وتوضيح دور الحكومات المُضيفة وكيفية انخراطها في ولايات حفظ السلام، يُساهِم في تعزيز التعاون على الأرض والتعامل مع توقعات المجتمعات المحلية بشأن بعثات حفظ السلام.

وقالت: «يجب على المجتمع الدولي مواصلة تطوير أساليبه في التصدي لخطاب الكراهية والتطرف وانتشار المعلومات المَغلوطَة والمُضَلِّلَة والتي تؤثر على أمن وسلامة قوات حفظ السلام، وتتسبب في تَأجِيج النزاعات والتوترات بين المجتمعات، وهذا تحديداً ما أقره مجلس الأمن حين اعتمد قراره ألفين وستمائة وستة وثمانين في يونيو الماضي».

وفي هذا الإطار، شدّدت الحفيتي، على أهمية تنفيذ هذا القرار، الذي يَطلُب من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والبعثات السياسية الخاصة رَصْد خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف، وإدراج معلوماتٍ بشأنه في التقارير الدورية المُقدمة للمجلس، مؤكدة أهمية ذلك في تحسين فهمنا بشأن هذه القضايا، وبالتالي معالجتها.

كما أكدت أهمية تمكين ودعم المجتمعات المُضيفة من خلال النظر في تعيين خبراء إعلام استراتيجيين في بعثات السلام للمساهمة في تنفيذ هذا القرار بطريقة عملية.

ودعت الحفيتي إلى تعزيز مشاركَة المرأة في عمليات حفظ السلام لمحورية دورها في إنجاح هذه العمليات، حيث تدعم دولة الإمارات الخُطوات المُتخذَة في هذا الجانب، ومنها الجهود المستمِرة لتنفيذ استراتيجية التكافؤ بين الجنسين من الأفراد النظاميين.

وأشادت بالتحسينات الجارية لتعميم المنظور الجنساني في كل جوانب عمليات حفظ السلام، مؤكدة على الحاجة إلى توفير الخبرات اللازمة للاستجابة للعنف الجنسي المرتبِط بالنزاعات.

وفي السياق، قالت: «تواصل الإمارات التزامها بتعزيز مُشاركَة المرأة في مجال السلام والأمن، بما في ذلك عبر مبادرة «فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن» التي تعمل، بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على بناء قُدُرات النساء من آسيا وأفريقيا في مجالات العمل العسكري وحفظ السلام.

كما أعربت الحفيتي، خلال البيان، عن تقديرها لكل قوات حفظ السلام، موجهة تحية إجلالٍ وتقديرٍ لمن سقطوا أثناء تأدية مهامهِم النبيلة في خدمة السلام.