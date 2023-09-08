الإمارات: مبادرة الحبوب ساعدت في تخفيف أزمة الأمن الغذائي

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أن مبادرة حبوب البحر الأسود، التي كانت مثالية في إظهار ما يمكن تحقيقه من خلال الدبلوماسية، ساعدت في تخفيف بعض تأثير الأزمة في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، مضيفة «تشجعنا الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة وتركيا وآخرون لإحياء هذه المبادرة».

وقالت الإمارات، أمس في بيان أمام مجلس الأمن، ألقاه السفير محمد أبوشهاب السفير نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: إن خسائر الأزمة فادحة، وهي أشد وطأة على المدنيين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن السلام العادل والمستدام، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، ويجب على المجتمع الدولي أن يجتمع حول رؤية تضع حداً لهذه المعاناة وتعزز السلام والاستقرار في أوكرانيا والمنطقة ككل.

وأضافت أن الأعمال العدائية المستمرة تؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل في مجال الأمن الغذائي العالمي وتخاطر بدفع الناس إلى المزيد من الفقر وتقويض الاستقرار في البلدان البعيدة عن الأزمة.

وأمس الأول، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «إن العودة للعمل وفق اتفاق الحبوب، تعتبر إحدى المهمات الحيوية للأمم المتحدة في مجال ضمان الأمن الغذائي العالمي»، مضيفا علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لإزالة عدد من القيود الموجودة اليوم على مستوى بنية التجارة الدولية.

وشدد الأمين العام على أن «أحد الأهداف الرئيسية في هذا المجال، يكمن في استعادة مبادرة البحر الأسود»، مشيراً إلى أنه من أجل استعادة صفقة الحبوب، من الضروري إنشاء نظام من الضمانات المتبادلة بين الأطراف المعنية وذات العلاقة.