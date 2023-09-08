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«أنامل من ذهب» في عجمان

«أنامل من ذهب» في عجمان
9 سبتمبر 2023 01:20

عجمان (وام) 

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انطلقت أمس فعاليات معرض «أنامل من ذهب» الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ـ مركز عجمان، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان ودائرة المالية في عجمان وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وافتتح المعرض عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، ومحمد عمر الشمري، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان. 
يشارك في المعرض 22 متطوعاً من أصحاب وصاحبات المشاريع من متطوعي الهلال الأحمر الإماراتي ـ  مركز عجمان، وتستمر الفعاليات حتى 9 سبتمبر الجاري، ويتضمن مبادرات ومشاريع الهلال الأحمر الإماراتي ـ مركز عجمان، ومنها مبادرة «بالعلم نمكن» لتمكين أطفال الأسر المتعففة، ومبادرة «رفوف» التابعة لمجلس سيدات أعمال عجمان.

الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
عجمان
مجلس سيدات أعمال عجمان
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