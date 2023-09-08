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البيئة المستدامة على مائدة النقاش في معهد «نيويورك أبوظبي»

البيئة المستدامة على مائدة النقاش في معهد «نيويورك أبوظبي»
9 سبتمبر 2023 01:20

أبوظبي (وام) 

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تحت عنوان «موسم الدهشة والتأمل»، أطلق معهد جامعة نيويورك أبوظبي موسمه الخامس عشر، ويتضمن حوارات وندوات تتناول جهود المحافظة على البيئة، بمشاركة مسؤولين وخبراء في السياسة والاقتصاد والقانون. ومع تسارع وتيرة التحضيرات لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28، تستضيف باربرا شيك، الأستاذة الزائرة في الأعمال والمنظمات والمجتمع بالجامعة، حلقة نقاشية حول «التمويل المستدام لمواجهة تغير المناخ».. فيما تدير مارييت ويسترمان، نائب رئيس الجامعة، حواراً بين بيل براغين، المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بالجامعة، والمحررة نادين خليل، والناقد والمصور وليد شاه، حول «توثيق تاريخ فنون الأداء».
وقال موريس بوميرانتز، مدير أول المعهد، أستاذ الأدب: «نستكشف في موسمنا الخامس عشر دور التغييرات السريعة في بيئتنا في دفع الحكومات إلى تطوير استراتيجيات مبتكرة تشمل كل المجالات».

جامعة نيويورك أبوظبي
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معهد جامعة نيويورك أبوظبي
الاستدامة
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