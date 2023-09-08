حديقة الحيوانات بالعين تنتظر الزائر رقم 10 ملايين

العين (وام)

تترقب حديقة الحيوانات بالعين وصول الزائر رقم 10 ملايين، والذي سيتوج بزيارته إنجازات الحديقة ونجاحها في دعم السياحة البيئية وثقافة صون الطبيعة وقدرتها على استقطاب الجماهير من مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي الرقم 10 ملايين في إحصائية تمتد من عام 2010 إلى منتصف العام الجاري، وسيحظى الزائر المحظوظ بعضوية سنوية تخوله الدخول مجاناً إلى الحديقة ومرافقها والاستمتاع بالتجارب والخدمات والمغامرات المتجددة التي تنظمها.

وأعرب غانم مبارك الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، عن تقديره لزوار الحديقة. وقال «يسعدنا أن نستقبل زائرنا رقم 10 ملايين والذي نكلل بحضوره مسيرة سنوات من العمل الدؤوب في تقديم تجارب تدعم السياحة البيئية، وتعزز الاستدامة».