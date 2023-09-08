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أحمد بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح الجبوري والشهري في دبي

أحمد بن محمد بن راشد خلال الحفل (وام)
9 سبتمبر 2023 01:21

دبي (الاتحاد)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة الدكتور حسين بن غاطي الجبوري، بمناسبة زفاف نجلها محمد بن غاطي على كريمة المرحوم صالح بن علي الشهري.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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كما حضر سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الحفل الذي أقامته عائلة الدكتور حسين بن غاطي الجبوري بمناسبة زفاف نجلها محمد بن حسين بن غاطي إلى كريمة المرحوم صالح بن علي آل حسين الشهرى.
كما حضر الحفل الذي أقيم بمنتجع فور سيزون جميرا دبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من كبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، كما تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

أحمد بن محمد
دبي
الإمارات
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