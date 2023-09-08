نهيان بن مبارك: حريصون على تعزيز التعاون مع دول العالم

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أمس بقصر معاليه، في أبوظبي معالي أرارات ميرويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا الذي يزور الإمارات حالياً والوفد المرافق له.

ناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في المجالات كافة، بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالضيف الأرميني والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها في المجالات كافة إلى جانب تنسيق المواقف على صعيد المنظمات الدولية بما يخدم قضايا السلم والأمن الدوليين ويحقق الاستقرار والرفاهية للجميع.

ونوه معاليه إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تعزيز التعاون مع دول العالم كافة في إطار التزام الإمارات الكامل بتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية ودعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام حول العالم، مشيداً بالجهود المشتركة التي تبذلها قيادتا البلدين لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب معالي أرارات ميرويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا عن تقديره العميق للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعبها الصديق، مؤكداً أن لقاءه معالي الشيخ نهيان بن مبارك كان ودياً ومثمراً للغاية وتناول العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير الأرميني بالتجربة الإماراتية الفريدة في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والتي كان لها أبلغ الأثر على الصعيد الدولي، منوهاً بعمق التجربة وأهميتها لما لها من بعد إنساني يمكنه المساهمة في إيجاد أرضية مشتركة للحوار بين الأمم والشعوب حول العالم.