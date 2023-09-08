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الإمارات

عبد الرحمن العور يلتقي سفير إيران لدى الدولة

عبد الرحمن العور خلال لقائه سفير إيران لدى الدولة (وام)
9 سبتمبر 2023 01:20

دبي (وام)

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التقى معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، بمناسبة توليه مهام عمله. ورحب معالي الدكتور عبد الرحمن العور بالسفير، وهنأه بتولي مهام عمله في دولة الإمارات سفيرا لبلاده. 
وتطرق الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، إلى جهود تعزيز علاقات التعاون، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض الجانبان سبل التعاون في المواضيع المتعلقة بقطاع العمل والتنمية البشرية بما يخدم مصالح البلدين، وتطلعات الشعبين.

عبد الرحمن العور
الإمارات
السفير الإيراني
إيران
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