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الإمارات

سفير بريطانيا لدى الدولة: قمة «العشرين» فرصة للتعاون مع الإمارات

إدوارد هوبارت
9 سبتمبر 2023 01:22

نيودلهي (وام) 

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أكد إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، أن المملكة المتحدة تسعى للتعاون مع جميع الاقتصاديات الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات، خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، تماشياً مع جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال هوبارت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «بناء اقتصاد عالمي قوي يكمن في صميم أولويات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ولا يمكننا تقليل التضخم أو خلق وظائف أو تحقيق نمو اقتصادي لبلادنا دون العمل بشكل وثيق مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك الإمارات». وأضاف، «في قمة مجموعة العشرين، سيقود رئيس الوزراء البريطاني محادثة عالمية حول خفض التضخم وزيادة الأمان الاقتصادي واستغلال تقنيات المستقبل، وسنواصل الأفضلية لخفض التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية معايرة بعناية».
وشدد السفير البريطاني على أن قمة مجموعة العشرين حدث ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث تأتي في وقت تشهد فيه العالم أزمات متعددة تؤثر على حياة الناس.
وشدد السفير على أن أولويات المملكة المتحدة في قمة مجموعة العشرين تتعلق جميعها بالمساعدة في معالجة مثل هذه التحديات.
وأشار إلى أن قمة مجموعة العشرين تعقد قبيل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ «COP28» الذي سيعقد في دولة الإمارات هذا العام. 
وقال: «نظراً للتوقيت، فإن ذلك يوفر منصة رائعة لدعمنا الكامل لاستضافة الإمارات لمؤتمر«COP28» في قمة مجموعة العشرين، حيث سنواصل تعزيز العلاقات العميقة والتاريخية التي تشاركها المملكة المتحدة والإمارات».
وأضاف هوبارت، أن قمة مجموعة العشرين هي فرصة مناسبة للمملكة المتحدة لتظهر التزامها المستمر بالتعاون مع الإمارات والعمل بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة التي نواجهها، وتعزيز الازدهار والأمان لمواطنينا ومكافحة تغير المناخ.

السفير البريطاني
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قمة العشرين
قمة مجموعة العشرين
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