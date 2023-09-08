قائد عام شرطة أبوظبي يزور جناح «تسليح» في «الصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، جناح شركة «تسليح» القابضة خلال مُشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته العشرين.

وأشاد معاليه بالمنتجات التي تعرضها شركات «تسليح» التابعة جنباً إلى جنب مع معروضات شركائها الدوليين من الأسلحة النارية والعناصر التكتيكية التعليمية والترفيهية والتدريبية، التي تُبرز مضمون التراث الإماراتي الأصيل، وتمّ تصنيعها وفق أرقى المعايير العالمية الحديثة في مجال أسلحة الصيد والرماية وميادين التدريب.

وثمّن معالي قائد عام شرطة أبوظبي مشاركة «تسليح» والشركات الوطنية في هذا المعرض الدولي المهم الذي يأتي ثمرة لمتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في استدامة الحفاظ على الرياضات التراثية، وتعزيز دور الموروث الثقافي في ترسيخ مقوّمات الهوية الوطنية للأجيال القادمة، مؤكداً أن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة يأتي من خلال توحيد جهود أبناء الوطن ضمن العمل المُشترك لحماية تراث الآباء والأجداد الذي يُعدّ ثروة الأبناء للمستقبل.