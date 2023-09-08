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فرسان شرطة أبوظبي تقدم عروض «التشوليب» في معرض الصيد والفروسية

فرسان شرطة أبوظبي تقدم عروض «التشوليب» في معرض الصيد والفروسية
9 سبتمبر 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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قدمت فرقة فرسان شرطة أبوظبي بإدارة الدوريات الخاصة، عرضاً لـ«فن التشوليب»، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، حيث قامت الفرقة بتقديم العرض على ظهور الخيول.
ويعد «فن التشوليب» من الفنون الحربية الإماراتية الأصيلة التي يُؤدى أثناء استقبال الضيوف، وفي المناسبات وخلال المعارك، فيتم تلحين أبيات من الشعر النبطي، وأهازيج وقصائد حماسية، يقوم بتأديتها مجموعات من المحاربين والفرسان.
واستمتع زوار المعرض وأبدوا إعجابهم بالعروض المقدمة، والمتضمنة عرضاً شولب فيه الفرسان بأبيات ارتجالية وأوزان وألحان محددة، تتناغم مع حركة هذب الخيل.

فرسان شرطة أبوظبي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
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