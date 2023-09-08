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«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر بيئة صحية بالبحرين

«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر بيئة صحية بالبحرين
9 سبتمبر 2023 01:20

المنامة (وام) 

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شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد بالمنامة بمشاركة إقليمية ودولية تحت شعار «تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول» ونظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين الشقيقة.
وشهد المؤتمر الذي انطلق في 6 سبتمبر، أربع جلسات ناقشت التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان، وعرض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق في البيئة، ودور الجهات الرسمية في المحافظة على هذا الحق، بالإضافة إلى مناقشة النشاط البشري مع وضع حلول وتوصيات للحفاظ على التنوع البيولوجي والنهوض بحقوق البيئة وتعزيزها.
وسلّط المؤتمر الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة صحية ومناسبة، ورفع الوعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الآثار البيئية السلبية، بالإضافة إلى مناقشة تجارب المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية، فضلاً عن الممارسات الحالية والتحديات التي تواجه الحفاظ على الحق في البيئة مع اقتراح وضع حلول مناسبة في هذا الشأن.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
البحرين
مقصود كروز
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