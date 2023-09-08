في الذكرى التاسعة للتأسيس.. «تريندز» يرسخ مكانته البحثية العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، بالذكرى التاسعة لتأسيسه، وتمكن من وضع اسمه في صدارة المراكز العالمية، مؤكداً العزم على المضي بإصرار نحو تحقيق المزيد بجهود فريقه ودعم شركائه في المجالات كافة.

وأقام المركز بهذه المناسبة، احتفالاً بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقره في منطقة الروضة بأبوظبي، وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، أن ما حققه المركز من نجاح خلال هذه السنوات، وما يسعى لتحقيقه في المستقبل، ما كان ليتحقق لولا الجهود التي بذلها فريق العمل، والدعم الكبير من قبل شركائه من مؤسسات بحثية وإعلامية وحكومية وخاصة.

وقال، إن المركز استطاع خلال هذه السنوات القليلة أن يرسخ مكانته ضمن أهم مراكز البحوث والفكر المؤثرة إقليمياً ودولياً، ليس فقط بما صدر عنه من دراسات نوعية في المجالات كافة، وإنما أيضاً بالنظر لمواكبته مختلف التطورات الإقليمية والدولية، وتحليل تداعياتها واستشراف مآلاتها المستقبلية.

وأضاف، أن احتفاء «تريندز للبحوث والاستشارات» بالذكرى التاسعة للتأسيس، والرابعة للتجديد والتمكين، يعد احتفالاً بصناعة المعرفة الراقية عبر البحث العلمي.

وذكر الدكتور العلي أن «تريندز» ومنذ 4 أعوام بدأ مسيرة التجديد والتمكين والتطوير، من خلال إعادة الهيكلة، ومزيد من الشراكات والتعاون والأنشطة، وتحول عمله وتوجهاته من مرحلة «استشراف المستقبل» إلى المشاركة في صنعه، عبر نتاج بحثي ومعرفي معمق ودقيق يواكب الأحداث ويحلل القضايا، ويقدم الحلول الناجعة القابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن «تريندز» ركز في مسيرة التجديد على الشباب وتمكينهم، رافعاً شعار «الاستثمار في الشباب استثمار في المستقبل».

وأكد الدكتور العلي أن «تريندز» يفخر اليوم بأن معظم موظفيه من الشباب من الجنسين، وقد حققوا كفاءة وجدارة في مجالات العمل كلها، سواء البحثية أو التدريبية أو الإدارية.

وأوضح، أنه في استعراض موجز لحصاد المركز خلال السنوات الماضية، نلاحظ بوضوح مستوى التطور الذي حققه «تريندز»، كما يتبين في الوقت نفسه الثقة المتزايدة التي يحظى بها لدى الباحثين والشركاء والمؤسسات الفكرية من مختلف مناطق العالم، حيث بات اليوم منصة بحثية مرموقة، وجسراً معرفياً عالمياً يحظى بكل تقدير وإعجاب.

وذكر أن مركز تريندز، خلال السنوات الماضية نشر مئات الدراسات والأوراق البحثية، ونحو 200 إصدار تم نشر بعضها بلغات متنوعة، كما تم الدخول في شراكات بحثية، مع أكثر من 200 مؤسسة بحثية وأكاديمية وإعلامية، غطت مختلف مناطق العالم، كما عقد مركز تريندز مئات الفعاليات البحثية، تنوعت ما بين مؤتمرات وندوات وورش عمل ومحاضرات، كما نظم سلسلة «حوار تريندز»، حيث قدمت عشرات الحوارات، وشكلت منصة للحوار الهادف البنَّاء، تجاه مختلف القضايا.