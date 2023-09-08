3800 شجرة مثمرة جديدة في شوارع العين

إيهاب الرفاعي (العين)

تواصل بلدية مدينة العين التوسع في زراعة الأشجار المثمرة في مختلف مناطق المدينة، انطلاقاً من حرص البلدية على زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأصول التجميلية الطبيعية واستدامتها مع الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة العين.

وبلغ عدد الأشجار المثمرة المزروعة في مدينة العين أكثر من 19500 شجرة منتشرة في مواقع مختلفة من جوانب الطريق والمماشي والحدائق العامة والأحياء السكنية والمرافق الترفيهية.

وكشفت إحصائية الأشجار المثمرة زراعة أكثر من 1250 شجرة مثمرة خلال الأشهر الماضية في مناطق وسط المدينة، بينما تم زراعة 2570 شجرة في مناطق أخرى في مراكز البلدية الفرعية مزيد والهير والوقن والمقام.

وتضمنت الأشجار المثمرة 15 صنفاً تنوعت بين أشجار الزيتون والتوت واللوز والمانجو والرمان والليمون والبرتقال والسدر والأفوكادو والتين والبابايا والآمبو والجوافة والتمر الهندي والسفرجل.

وأكدت بلدية مدينة العين على اختيارها لأنواع من الأشجار المثمرة التي حققت نجاحاً لافتاً في تحمل الظروف البيئية المحلية لمدينة العين، والتي ستساهم في تعزيز خطة زراعة الأشجار المثمرة في المدينة مع زيادة التنوع البيولوجي للأشجار والاستفادة من ثمار هذه الأشجار وتحسين المظهر الجمالي للمدينة ورفع رضا الجمهور.