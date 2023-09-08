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بلدية أبوظبي تختتم «صيفنا أحلى»

مشاركون في الفعاليات (من المصدر)
9 سبتمبر 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بمركز بلدية مدينة زايد، مهرجان «صيفنا أحلى»، والذي استمر من 26 يوليو إلى 23 أغسطس 2023 في كل من مدينة شخبوط، وشاطئ الراحة، ومنطقة ربدان. ولاقى المهرجان استحسان وإقبال أفراد المجتمع نظراً لاحتوائه على العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية، والمسابقات، والأنشطة التوعوية، والتثقيفية التي استهدفت توظيف فترة الإجازة الصيفية لإسعاد المجتمع، وتقديم فعاليات تناسب شرائح المجتمع كافة، وتعزيز الشراكات المجتمعية، ونشر الثقافة والمعرفة، وصقل المواهب والإبداع، ونشر التوعية حول متطلبات الوقاية من الشمس، وكيفية قضاء أوقات ممتعة خلال الصيف.
كما تضمن «صيفنا أحلى» مبادرات مجتمعية صيفية موجهة لزوار الحدائق، والمرافق، والقاعات المغلقة، تم من خلالها تنفيذ برامج توعوية وترفيهية، ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع بشأن العديد من المحاور والقضايا. ومن الفعاليات التي تم تنفيذها خلال المهرجان: «كل أسبوع مباراة، يوم رياضي، مبادرة أسعد يتيم، مبادرة أنشطة ترفيهية في الراحة مول، مبادرة (عيالنا المبدعين)، حدائقنا في الصيف (ألعاب مائية)، مبادرة (سقياهم)، مخاطر الصيف، (كن ظلهم- توزيع مظلات الرأس)، جلسات حول إعادة التدوير، مبادرة اليوم الرياضي للسيدات، ومبادرة (العمالة أمانة)».

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
بلدية مدينة زايد
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