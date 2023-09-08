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11 سبتمبر.. انطلاق حملة تطعيم كبار المواطنين وذوي الإعاقة بالشارقة ضد الأنفلونزا الموسمية

11 سبتمبر.. انطلاق حملة تطعيم كبار المواطنين وذوي الإعاقة بالشارقة ضد الأنفلونزا الموسمية
9 سبتمبر 2023 01:20

الشارقة (وام)

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تنطلق «حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية» التي تنظمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لصالح كبار المواطنين وذوي الإعاقة، من مواطني إمارة الشارقة 11 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية فصل الشتاء.
وقالت خلود آل علي، مدير مركز خدمات كبار السن: «إن الحملة تستهدف هذا العام تقديم اللقاح لـ 2000 فرد في منازلهم عبر فريق الرعاية المنزلية المكلف بهذه المهمة، متنقلاً من منزل لآخر، مستهدفاً الأفراد الذين سجلوا على قائمة التلقيح عبر الاتصال على الخط الرئيسي لدائرة الخدمات الاجتماعية 800700»، منوهة إلى أن عدد المستفيدين من اللقاح بلغ العام الماضي 1155 فرداً.
وأشارت إلى أن لقاحات الأنفلونزا يتم تأمينها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما هي الحال منذ أربعة أعوام من عمر الحملة التي انطلقت العام 2021، ويتم تسليمها في شكل دفعات، وتوزع على الصيدليات التابعة لمركز خدمات كبار السن في المقر الرئيس، وبالأفرع الموجودة بالمنطقة الشرقية والوسطى.
وتستند «مبادرة التطعيم» التي اعتمدتها الدائرة والمناطق التابعة لها بمدينة الذيد، والحمرية، والمدام، والبطائح، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، والمليحة إلى توفر قاعدة بيانات للأشخاص من كبار السن وذوي الإعاقة الذين سبق وأن تلقوا اللقاح، وبالتالي يتم التعرف على هويتهم الصحية والحالة المرضية، خاصة أن بعض الحالات قد تعاني الحساسية ضد اللقاح، فيما يتوجب على الحالات الجديدة تقديم تقرير صحي عن حالتها المرضية.
وقالت خلود آل علي: «إن هذه الحملة التي تنظمها الدائرة سنوياً تستهدف تعزيز صحة الآباء والأمهات من كبار المواطنين، وذوي الإعاقة، ما يعزز سعينا لتوفير التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية مجاناً لهم جميعاً عبر فريق الرعاية المنزلية الذي يقوم بزيارات منزلية لفئة كبار المواطنين من عمر 60 فما فوق».
وأشارت إلى أن «مبادرة تطعيم كبار المواطنين» تأتي في إطار جهود الدائرة وشركائها من الجهات الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لتنفيذ المبادرات المعنية بخدمة وحماية الآباء والأمهات من كبار المواطنين وهم في منازلهم، وتعزيز سلامتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية، وبما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء التواجد في محيطهم الأسري.

تطعيم الإنفلونزا
تطعيم الإنفلونزا الموسمية
الشارقة
الإمارات
الأنفلونزا الموسمية
دائرة الخدمات الاجتماعية
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