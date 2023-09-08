اختتام «الوقاية من الإنهاك الحراري» بدورتها الـ12

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمكتب التمثيلي بالشارقة وإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، فعاليات حملة الوقاية من الإنهاك الحراري في دورتها الـ12 والتي استمرت على مدى شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مستهدفة 5298 عاملاً في المواقع الإنشائية بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المحلية الحكومية والخاصة، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لفئة العمال وتكريماً لجهودهم في الصيف وتحقيق قيم التكافل الاجتماعي.

وتضمنت الحملة التي نُظمت تحت شعار «سلامتكم غايتنا» تقديم محاضرات صحية تثقيفية توعوية في مواقع العمل حول مخاطر التعرض للإنهاك وأعراضه وكيفية تقديم الإسعافات الأولية للشخص المصاب، بالإضافة إلى تعريفهم بالإجراءات الوقائية والممارسات السليمة التي تجنبهم الوصول إلى مرحلة الإصابة بالإنهاك الحراري وفحوص طبية مجانية مثل (فحص النظر وضغط الدم ومستوى السكر في الدم)، كما تم توزيع مستلزمات الوقاية الشخصية من أشعة الشمس والمواد الغذائية والمياه والهدايا على الفئة المستهدفة من جميع الجنسيات.

كما نفذ فريق الحملة زيارات ميدانية في مواقع عديدة بمدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية والتي يتجمع فيها العمال وهي: حديقة الجرينة، ومدينة تلال، وواحة النخيل في كورنيش البحيرة، منتزه الشارقة الوطني «حديقة المطار»، وجامعة القاسمية، ونادي الحمرية الرياضي الثقافي، ومركز إكسبو الذيد، ونادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، ونادي خورفكان الرياضي الثقافي، ونادي دبا الحصن الرياضي الثقافي.وشارك في الحملة العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.