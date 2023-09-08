«أبوظبي للدفاع المدني» تحصل على اعتماد دولي

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على أوَّل شهادة عالمية في جودة رعاية المرضى وعائلاتهم، وأوَّل اعتماد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المستوى الماسي لخدمات الإسعاف من مؤسَّسة الاعتماد الكندي، تثميناً لالتزام الهيئة بخدمة المجتمع وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وقال الرائد محمود محمد البلوشي، رئيس قسم الشؤن الطبية والفني في هيئة أبوظبي للدفاع المدني: لقد حصلت، هيئة أبوظبي للدفاع المدني على اعتماد دولي لتميزها في خدمات الإسعاف، مشيرا إلى إن الاعتماد الكندي لخدمات الإسعاف مقدم من مؤسسة الإسعاف الكندية، لكونها جهة مستقلة وتركز على تقييم واعتماد مؤسسات الرعاية وخدمات التقييم الصحية بأنواعها، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية في كندا وعلى مستوى العالم، مشيرا إلى أنها تأسست في عام 1958م وأصبحت واحدة من أبرز الجهات المعتمدة عالميا، وتهدف هذه المؤسسة إلى تعزيز تحسين الجودة لحياة المرضى وذلك عن طريق تقييم شامل لمختلف المنشآت الصحية.