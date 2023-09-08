الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في مالي

أبوظبي (وام)

أدانت الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في شمال شرقي مالي، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة جمهورية مالي وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

واستهدفت عملية إرهابية أمس، معسكراً للجيش المالي في «غاو» غداة هجومين إرهابيين أسفرا عن مقتل 64 مدنياً وعسكرياً في شمال البلاد حيث يتصاعد التوتر يوماً بعد يوم.

وقال الجيش المالي في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن «هجوما متشعباً» وقع في منطقة المطار، أي أنه شن بوسائل مختلفة.

ولم يعلن الجيش أي حصيلة للهجوم. وأفاد موظف في المطار أن هجوما شن بوساطة آليتين مفخختين تخلله إطلاق نار أيضا، مؤكداً أن المطار أغلق.

وعلى غرار هجوم أمس الأول، الذي استهدف موقعا عسكرياً في «بامبا» في الغرب، تبنت جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجوم أمس. وأتى الهجوم في جو من الضغط المتنامي الذي تمارسه جماعات مسلحة على الدولة في شمال البلاد منذ أسابيع ما يثير مخاوف من تفاقم العنف.

ووفق حصيلة للحكومة، قتل ما لا يقل عن 64 شخصاً هم 49 مدنياً و15 جندياً أمس الأول، في منطقة «بامبا» بين «غاو» و«تمبكتو» في هجومين منفصلين نسبا إلى جماعات إرهابية، واستهدفا مركباً لنقل الركاب في نهر النيجر وموقعا عسكرياً. وقد أعلن تنظيم «القاعدة» مسؤوليته عن هجوم «بامبا». وقالت الحكومة إن رد الجيش سمح بتحييد نحو 50 إرهابيا.

استُهدف زورق «تمبكتو» التابع لشركة الملاحة المائية «كوماناف العامة» بثلاثة صواريخ، في منطقة «غورما راروس» بين «تمبكتو» و«غاو» وفق الشركة التي تسيّر مع سفن قليلة خطاً مهماً في رحلة تمتد على مئات الكيلومترات بين «كوليكورو» قرب «باماكو وغاو»، مرورا بمدن كبرى مطلة على النهر.

وقفز ركاب عدة إلى المياه ما أن بدأ إطلاق النار على ما أفاد مسؤول في كوماناف.

ومركب «تمكبتو» يتّسع لنحو 300 راكب على ما أوضح وكلاء للشركة طلبوا عدم كشف هوياتهم من دون أن يعطوا تقديرات حول عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه.

وكان جنود يرافقون المركب بسبب التهديدات الأمنية المسيطرة في المنطقة على ما قال مسؤول في الجيش طلب عدم كشف اسمه.

وسبق أن تعرض مركب لهجوم بصاروخ في الأول من سبتمبر في منطقة «موبتي» جنوباً ما أسفر عن مقتل طفل في الـ 12 وإصابة شخصين بجروح.

ويستخدم هذا الخط النهري تجار وعائلات وكان يعتبر عموما أكثر أمانا من الطريق البري بحسب أحد وكلاء كوماناف. وأعلنت جماعة مسلحة موالية لتنظيم «القاعدة» مطلع أغسطس، فرض حصار على «تمبكتو» التي يتغير فيها المشهد الأمني.

فبعثة الأمم المتحدة أخلت معسكري «بير وغوندام» القريبين من «تمبكتو» وسملتهما إلى سلطات البلاد.

وأدى تسلم الحكومة المالية لهذين الثكنتين إلى معارك مع إرهابيين.