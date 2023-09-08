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تنويه من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات أمنية في «أبل» و«أندرويد»

أرشيفية
8 سبتمبر 2023 19:52

أصدر مجلس الأمن السيبراني، اليوم الجمعة، تنبيهاً بشأن ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة «أبل» و«أندرويد».
ونوه المجلس، على حسابه في منصة «إكس» «إلى التحديث الطارئ الذي أصدرته شركتي أبل وأندرويد لمعالجة ثغرات أمنية خطيرة تحمل رقم CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061 لأجهزة أبل، وثغرة رقم CVE-2023-35674 لأجهزة أندرويد».
وأضاف أن الثغرات تؤثر على منتجات شركتي «أبل» و«أندرويد» المختلفة، «حيث تسمح هذه الثغرات بالوصول إلى معلومات حساسة والتحكم في الجهاز بشكل كامل».
وأوصى المجلس بتثبيت آخر التحديثات التي تصدر من الشركتين.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمن السيبراني
مجلس الأمن السيبراني
الإمارات
أبل
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