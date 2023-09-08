السبت 9 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الطيران المدني»: وفاة أحد أفراد طاقم طائرة «إيروجلف» واستمرار عمليات الإنقاذ

شعار الهيئة العامة للطيران المدني
8 سبتمبر 2023 18:22

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للبحث عن أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة «إيروجلف» والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية كانت قد أقلعت مساء أمس من مطار آل مكتوم الدولي.
وأعلنت الهيئة، في بيان، أنه خلال عمليات البحث المستمرة منذ وقوع الحادثة وحتى الساعات الحالية، عثر على أحد أفراد طاقم الطائرة وقد وافته المنية جراء الحادثة، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.
وأكدت الهيئة أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ.
وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى.
وأكدت التزامها بنشر مستجدات الحادثة فور توفرها، مناشدةً الجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة.

أخبار ذات صلة
"الطيران المدني": سقوط طائرة عمودية في البحر وجاري البحث عن طاقمها
سيف السويدي لـ «الاتحاد»: مبنى المسافرين الجديد بأبوظبي يدعم عمليات الناقلات الوطنية
المصدر: وام
الهيئة العامة للطيران المدني
طائرة عمودية
سقوط طائرة
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
مصر تعرب عن تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال
عربي ودولي
مصر تعرب عن تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال
اليوم 11:24
«الألمانية» تُعيد كين إلى المدرسة!
الرياضي
«الألمانية» تُعيد كين إلى المدرسة!
اليوم 11:23
المغرب: الزلزال الذي ضرب المملكة الأعنف منذ قرن
عربي ودولي
المغرب: الزلزال الذي ضرب المملكة الأعنف منذ قرن
اليوم 11:12
صلاح ينضم إلى «الفراعنة»
الرياضي
صلاح ينضم إلى «الفراعنة»
اليوم 11:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©