رئيس الدولة يصل إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة الـ 20

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، إلى جمهورية الهند الصديقة في زيارة عمل يحضر خلالها أعمال القمة الــ 18 لقادة مجموعة العشرين 2023 والتي تشارك فيها دولة الإمارات ضيفَ شرفٍ وتعقد تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد" في مدينة نيودلهي.

يرافق سموه، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وفيصل البناي أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وعبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى الهند.

سيشارك وفد دولة الإمارات، خلال الزيارة على هامش فعاليات القمة، في حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين يبحث خلالها مواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا وفي مقدمتها، تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.