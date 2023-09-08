الصايغ يرأس وفد الإمارات في اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج العربية

ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 157، والذي عُقد يوم أمس الخميس، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، برئاسة معالي بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، والتباحث في عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات العالمية.

وهنأ المجلس الوزاري، في البيان الصحفي الصادر عنه، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتقدم الذي أحرزته في مجال الفضاء، وبالإنجاز التاريخي لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي تمثل في نجاح أطول مهمة عربية في الفضاء امتدت 6 أشهر، على متن محطة الفضاء الدولية، والتي تسهم في خدمة العلم والبشرية من خلال التجارب والأبحاث التي أجراها النيادي.

كما شارك معاليه، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون واليابان الذي عُقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري في دورته 157 بالرياض، وجرى خلاله تمديد خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واليابان 2024- 2028.