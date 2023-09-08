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طقس الإمارات المتوقع غدا

أبوظبي
8 سبتمبر 2023 17:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصةً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تترواح سرعتها بين10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:23 والجزر الأول عند الساعة 04:46.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 17:05 والمد الثاني عند الساعة 07:52 والجزر الأول عند 12:59 والجزر الثاني عند الساعة 00:32.

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المصدر: وام
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