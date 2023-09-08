صقر غباش يستقبل سفير إيران لدى الدولة

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي سعادة رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة بمناسبة توليه مهام عمله.

ورحب معالي صقر غباش بالسفير، وهنأه بتولي مهام عمله في دولة الإمارات سفيرا لبلاده.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتطويرها وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون من خلال عقد اجتماعات ثنائية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية بما يخدم مصالح البلدين، وتطلعات الشعبين الصديقين.

وتبادل الجانبان الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، سعادة كل من الدكتورة نضال الطنيجي وناصر اليماحي وجميلة المهيري وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.