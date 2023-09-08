السبت 9 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

صقر غباش يستقبل سفير إيران لدى الدولة

صقر غباش يستقبل سفير إيران لدى الدولة
8 سبتمبر 2023 16:02

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي سعادة رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة بمناسبة توليه مهام عمله.
ورحب معالي صقر غباش بالسفير، وهنأه بتولي مهام عمله في دولة الإمارات سفيرا لبلاده.
وتم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتطويرها وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون من خلال عقد اجتماعات ثنائية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية بما يخدم مصالح البلدين، وتطلعات الشعبين الصديقين.
وتبادل الجانبان الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، سعادة كل من الدكتورة نضال الطنيجي وناصر اليماحي وجميلة المهيري وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

أخبار ذات صلة
«الشطرنج» يعتمد المشاركة في بطولات العالم
الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزي في ضحايا الزلزال
المصدر: وام
صقر غباش
الإمارات
إيران
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
مصر تعرب عن تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال
عربي ودولي
مصر تعرب عن تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال
اليوم 11:24
«الألمانية» تُعيد كين إلى المدرسة!
الرياضي
«الألمانية» تُعيد كين إلى المدرسة!
اليوم 11:23
المغرب: الزلزال الذي ضرب المملكة الأعنف منذ قرن
عربي ودولي
المغرب: الزلزال الذي ضرب المملكة الأعنف منذ قرن
اليوم 11:12
صلاح ينضم إلى «الفراعنة»
الرياضي
صلاح ينضم إلى «الفراعنة»
اليوم 11:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©