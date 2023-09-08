شهدت مزادات الصقور والإبل في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023 إقبالاً كبيراً من الجماهير ووصل عدد الصقور المُباعة في المزادين يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى 140 صقراً.

وتُعتبر مزادات الصقور من أبرز الفعاليات في المعرض، إذ نجحت في جذب الصقارين ومحبي الصيد، ومربي الصقور من أنحاء المنطقة.

إقبال كبير على مزادات الصقور والإبل في "معرض الصيد والفروسية"

وقال هادي المنصوري، عضو اللجنة المنظمة للمزاد، إن مزادات الصقور في معرض أبوظبي للصيد استطاعت عبر الدورات الماضية أن تكرس نفسها كحدث يجذب الصقارين ومربي الصقور ومحبي الصيد من مختلف دول المنطقة، وذلك بفضل ما تُقدّمه من طيور منتقاة وفق مواصفات متميزة.

وفي سياق متصل شهد مزاد الإبل في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023 اقبالا واسعا من الجماهير.وتمّ من خلال المزاد عرض صغار الإبل من الذكور والإناث المُنحدرة من أفضل وأجود السلالات، والتي تمتلك القُدرة على المنافسة القوية في سباقات الهجن.

ونظمت المزاد "المجموعة العلمية المتقدمة" بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.