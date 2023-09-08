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علم الإمارات يزين شوارع نيودلهي قبيل "قمة العشرين"

علم الإمارات يزين شوارع نيودلهي قبيل "قمة العشرين"
8 سبتمبر 2023 14:13

زينت أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، لوحات رئيسية في شوارع العاصمة الهندية نيودلهي، إلى جانب أعلام الدول الأعضاء والمدعوة للمشاركة في قمة قادة دول مجموعة العشرين يومي 9 و10 من شهر سبتمبر الجاري.
كما زينت أعلام الإمارات أروقة وقاعات مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي سيشهد فعاليات القمة على مدار يومين.
وتظهر أعلام الدول الأعضاء والمدعوة في جميع أنحاء نيودلهي حيث وضعت الأعلام الوطنية بشكل استراتيجي على الطرق والميادين الرئيسية من مطار أنديرا غاندي الدولي إلى مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وفي قلب العاصمة نيودلهي؛ جذبت صور ولوحات ضخمة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، انتباه سكان المدينة ووفود قمة مجموعة العشرين، وذلك بعد نجاح مهمته وعودته إلى الأرض، بالتزامن مع انعقاد فعاليات قمة العشرين.

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المصدر: وام
الإمارات
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