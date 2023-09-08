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شرطة دبي تضبط فتيات يقدن دراجاتهن النارية بتهور بهدف الاستعراض

شعار شرطة دبي
8 سبتمبر 2023 12:06

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي فتيات تلاعبن بلوحة أرقام دراجات نارية بهدف الاستعراض بدراجاتهن النارية في عدد من شوارع إمارة دبي.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الفرق الضبطية التابعة لمرور دبي تمكنت من ضبط عدد من الفتيات بعد انتشار مقطع فيديو لهن في مواقع التواصل الاجتماعي وهن يقمن بقيادة الدراجات النارية في شوارع الإمارة بتهور وبطريقة استعراضية، وبأفعال بهلوانية خطيرة كالوقوف على الدراجة والقيادة دون الإمساك بمقودها، وكذلك القيادة بعجلة واحدة، مهددات بهذا السلوك سلامتهن وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، كما أن إحداهن قامت بالتلاعب بأرقام الدراجة عن طريق طيّها تحت المقعد، ظناً منها أنها بفعلتها هذه ستتهرب من المساءلة القانونية، لافتاً إلى أنه بعد البحث والتحري تم التعرف إلى السائقات واستدعائهن إلى الإدارة العامة للمرور، حيث اعترفن بارتكابهن لتلك الأفعال في أوقات ومناسبات مختلفة، وعليه تم حجز الدراجات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.

ونوه اللواء سيف المزروعي، إلى أن شرطة دبي قامت بحجز الدراجات وتحرير مخالفات عدة شملت قيادة مركبة بطريقة تعرِّض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وبحسب قانون المرور الاتحادي فان قيمة مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر ألفين درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، إضافة إلى تطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات وبذلك تصل قيمة فك حجز المركبات إلى 50 ألف درهم. 

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وناشد اللواء سيف المزروعي، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة كلنا شرطة على الرقم 901، للإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات المتهورة.

كما حذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقي الدراجات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، حيث يتم إيقافهم وحجز دراجاتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. مؤكداً عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق. مشيراً إلى أن ما لا يقل عن (80%) من مرتكبي هذا السلوك تعرضوا لحوادث بليغة نتجت عنها وفيات أو إصابات بالغة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شوارع دبي
شرطة دبي
الدراجات النارية
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