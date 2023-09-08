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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس شمال مقدونيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
8 سبتمبر 2023 09:05

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة ستيفو بنداروفيسكي رئيس جمهورية شمال مقدونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ستيفو بنداروفيسكي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ديمتري كوفاتشيفيسكي رئيس وزراء جمهورية شمال مقدونيا.

المصدر: وام
شمال مقدونيا
منصور بن زايد
محمد بن زايد
محمد بن راشد
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