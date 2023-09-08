"الطيران المدني": سقوط طائرة عمودية في البحر وجاري البحث عن طاقمها

قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023 ، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف القطاع، في بيان له، إن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جارياً عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.