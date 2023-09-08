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"الطيران المدني": سقوط طائرة عمودية في البحر وجاري البحث عن طاقمها

"الطيران المدني"
8 سبتمبر 2023 08:01

قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023 ، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.

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وأضاف القطاع، في بيان له، إن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جارياً عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع. 

 

المصدر: وام
الطيران المدني
سقوط طائرة
الحوادث الجوية
مطار آل مكتوم الدولي
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