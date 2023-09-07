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حامد بن زايد: قيادتنا مهتمة بالحفاظ على التراث

حامد بن زايد: قيادتنا مهتمة بالحفاظ على التراث
8 سبتمبر 2023 01:05

أبوظبي (وام)

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زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أمس، فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2023» الذي يقام في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.
واطلع سموه، خلال جولة في عدد من أجنحة المعرض المحلية والعربية والدولية، على أحدث مشاركاتها ومنتجاتها المتعلقة بصناعة الصيد والفروسية.
وتفقد سموه جناح شركة «إنترناشيونال غولدن غروب» الإماراتية، وجناح بينونة وجناح كراكال، واستمع إلى شرح من المسؤولين حول المنتجات المعروضة بشأن أهم الصناعات من بنادق ومسدسات الصيد.
كما اطلع سموه على فعاليات المعرض التراثية والثقافية والفنية ومستلزماتها، والجهود التي تهدف للحفاظ على التراث والرياضات خاصة.
وثمَّن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة والدولة والجهات المعنية للمحافظة على التراث وصونه، وحيا الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة والعارضون لإنجاح الدورة الحالية للمعرض.

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المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
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