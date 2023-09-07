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4 مجالس لشباب شرطة أبوظبي في معرض الصيد والفروسية

من مجالس شباب شرطة أبوظبي في المعرض (من المصدر)
8 سبتمبر 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مجلس شباب شرطة أبوظبي أربعة مجالس ناقش خلالها موضوعات أمنية وتوعوية ضمن مشاركته في فعاليات الدورة الـ (20) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والتي أقيمت بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
وأوضح المقدم الدكتور علي محمد المصعبي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي أن المجالس شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين، حيث تناولت مقترحات هادفة حول التوعية بمخاطر المخدرات، والتوعية المرورية والعودة إلى المدارس، والموروث الشرطي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية بما يعزز تحقيق أعلى معايير الأمن والأمان والاستقرار في إمارة أبوظبي.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز المشاركات المحلية لمجلسها للشباب ضمن جهودها المتواصلة في نشر الوعي الأمني وتعزيز التواصل المجتمعي، وتسخير كل الإمكانيات لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة، حيث يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وبناة المستقبل، وإبراز مدى أهمية الاستدامة في مختلف المجالات ودور الشباب في وضع الحلول للتحديات في هذا المجال.

مجلس شباب شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
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