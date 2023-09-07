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الإمارات

جناح «الإمارات للخيول العربية» يستقطب اهتمام زوار «الصيد والفروسية»

جناح «الإمارات للخيول العربية» يستقطب اهتمام زوار «الصيد والفروسية»
8 سبتمبر 2023 01:02

أبوظبي (وام)

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استقطب جناح جمعية الإمارات للخيول العربية، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عدداً كبيراً من جمهور الملاك والمهتمين للتعرف على الخيل العربية ومستلزماتها. وقال عيضة المنهالي، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في جمعية الإمارات للخيول العربية: «إن مشاركة الجمعية خلال الدورة الحالية للمعرض مختلفة، حيث وفرت الجمعية مساحات ضمن الجناح للمشاركات الدولية لعرض كافة الاحتياجات الضرورية الخاصة برياضة ركوب الخيل والفروسية». وأوضح أن الجمعية هي جهة رسمية لتوثيق وتسجيل الخيل العربية وتقدم 13 خدمة لدعم ملاك الخيل العربية محلياً ودولياً، وبالإضافة إلى عملها على تسجيل وتوثيق الخيل تدعم الجمعية أيضاً البطولات والفعاليات الخاصة بالخيل العربية.
وقال المنهالي: «إن جناح الجمعية بالمعرض يضم مشاركات خارجية ومحلية لبيع معدات الخيل وعرض منتجات الخيل العربية بجانب مشاركة شركات وطنية لدعم المشاريع الوطنية، إضافة إلى الرسامين المهتمين برسم الخيل العربية». وحضرت فرقة التشوليب لفرسان شرطة أبوظبي في جناح الجمعية بالتعاون مع فرسان شرطة أبوظبي بهدف غرس وتعزيز قيم الموروث التراثي والثقافي بين الأجيال. و«التشوليب» هو لحن عربي وفن إماراتي أصيل يؤدى من قبل الفرسان على ظهور الخيل، حيث يشولب الفارس بشكل فردي أو ضمن مجموعة من الفرسان بأبيات ارتجالية ذات أوزان وألحان محددة تتناغم مع حركة هذب الخيل لبث روح الحماس لدى الفرسان لصد العدو.
وشارك الاتحاد النسائي العام ضمن جناح الجمعية لعرض مجموعة من الحرف التراثية ومستلزمات الخيول التقليدية التي أنتجتها أيادي سيدات الإمارات. كما شمل جناح الجمعية عرضاً حياً لفرس عربية أصيلة وإتاحة الفرصة للزوار لرؤية الخيول العربية عن قرب.

جمعية الإمارات للخيول العربية
أبوظبي
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
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