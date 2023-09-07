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تنزانيا.. جنّة الحياة البرية تكشف أسرارها لعشاق «أبوظبي للصيد والفروسية»

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
8 سبتمبر 2023 01:03

أبوظبي (وام) 

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عرضت تنزانيا، في جناحها بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المقام حالياً في مركز أبوظبي الدولي للمعارض، فيلماً تسجيلياً حول أبرز مناطقها الساحرة التي يمكن لعشاق الصيد استكشافها والتعرّف على جمال الطبيعة فيها. وقالت أشورة علي، مديرة الجناح، إن تنزانيا تعتبر الوجهة الأولى لرحلات السفاري والصيد في قارة أفريقيا وتتميز بتنوعها الكبير في الحياة البرية مقارنة ببقية البلدان في العالم. وأوضحت أن الجناح يقدم لزوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية نبذة عن مناطق الصيد في تنزانيا حيث يمكنهم مشاهدة قطعان من الحيوانات البرية والمفترسة، مشيرة إلى أن تنزانيا تأتي في المرتبة الأولى في عدد الأسود، والثالثة في عدد الأفيال في العالم، في حين تضم أكثر من 1000 نوع من الطيور. وقالت إن الجناح يسلط الضوء كذلك على البحيرات والجزر التي تعتبر وجهة لصيد الأسماك، مشيرة إلى أن أكثر من ربع مساحة تنزانيا تم تخصيصها من أجل الحفاظ على الحياة البرية. وتضم تنزانيا معالم سياحية بارزة تستقطب العديد من السياح مثل محمية سيرينجيتي الوطنية الشهيرة عالمياً، وجبل كيليمنجارو (أعلى جبل مستقل في أفريقيا)، وفوهة نجورونجورو التي تحتضن بقايا البشر الأولية.

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
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المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
الحياة البرية
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