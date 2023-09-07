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«كلنا مع أصحاب الهمم»: منتجات تراثية وعصرية في معرض الصيد والفروسية

جانب من جناح الجمعية (وام)
8 سبتمبر 2023 01:02

أبوظبي (وام) 

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تشهد الدورة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي ينظمه «نادي صقاري الإمارات» خلال الفترة بين 2 حتى 8 سبتمبر الحالي، تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حضوراً كبيراً من محبي الأنشطة والرياضات التراثية، خاصة الفروسية والصقارة ومحبي الرحلات والتخييم.
وتميزت الدورة الحالية بالعديد من الفعاليات والمشاركات، وتعرض جمعية «كلنا مع أصحاب الهمم» منتجاتها التي صنعت بأيادي أصحاب الهمم وأمهاتهم، وبلمسات تراثية وعصرية.
وقال عبد الرحيم محمد صالح العلي، رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا مع أصحاب الهمم: «تشارك الجمعية للمرة الرابعة في المعرض،
وتضم الجمعية أصحاب الإعاقات على مستوى الدولة، كما تدعم الجمعية أمهاتهم من خلال الأنشطة والأعمال التي يقمن بها لإبراز تراث وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، ومنها الأعمال اليدوية مثل الخياطة والتطريز والأكلات الشعبية والعطور والدخون، إضافة إلى التوابل».
وأضاف أن الجمعية قامت بالتنسيق مع إدارة المعرض للمشاركة بجناح خاص لأن مثل هذه المبادرات لها تأثيرها البالغ على أصحاب الهمم، وتسهم في إنجاح البرامج العلاجية والتدريبية التي يمارسونها.
وتعرض اليازية الغساني منتجاتها التراثية بدعم من «كلنا مع أصحاب الهمم» مثل المداخن المزينة بألوان ورسومات تراثية والتوابل والبزار والآجار وغيرها.
وأشارت الغساني إلى أنها تعلمت الحرف اليدوية من جدتها ولم تمنعها إصابتها بمتلازمة داون من إتقان صناعة المداخن بأشكالها التقليدية المشهورة، كما تعلمت الرسم والتلوين في المدرسة. وأوضحت أن هذه الحرف تتطلب صبراً وتركيزاً لتخرج القطع جميلة، معتبرة أن إقبال الجمهور على شراء ما تقدمه من منتجات هو مصدر سعادة وحافز لها على تقديم المزيد من المنتجات.
وقالت إليازية الغساني: إن مشاركتها في معرض أبوظبي للصيد والفروسية تمثل فرصة لها لتعريف الجمهور الكبير للمعرض بمنتجاتها، مشيرة إلى أنها تحرص على المشاركة في المعارض والفعاليات التراثية المختلفة، كما اتجهت لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها خاصة بعد جائحة «كورونا».
وتمارس إليازية الغساني إلى جانب موهبتها الفنية رياضات مختلفة مثل تنس الطاولة وكرة السلة وكرة الريشة، وشاركت ضمن منتخب الإمارات في الأولمبياد الخاص في عام 2019، وفي محافل بطولات أخرى.
وأكدت حرصها على تنظيم وقتها وفق اهتماماتها المختلفة، فتذهب إلى المدرسة في الصباح ثم إلى النادي، وفي المساء تقوم بصناعة المشغولات الذهبية.

أصحاب الهمم
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
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