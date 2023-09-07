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«الصحفيين العرب» يشكر رئيس الدولة ومحمد بن راشد على دعمهما الكبير للصحافة والصحفيين

«الصحفيين العرب» يشكر رئيس الدولة ومحمد بن راشد على دعمهما الكبير للصحافة والصحفيين
8 سبتمبر 2023 01:05

دبي (وام)

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رفع مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نيابةً عن جميع الأعضاء والنقابات، جزيل الشكر وعميق امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعمهما الكبير للصحافة العربية والصحفيين العرب، وإيمانهما بقوة الكلمة في بناء شعوب عربية قادرة على خوض غمار المستقبل.
جاء ذلك في ختام اجتماعات لجنة الحريات، ولجنة السياسات الاستراتيجية باتحاد الصحفيين العرب التي اجتمعت على مدار ثلاثة أيام في دبي، في حدث استثنائي، لبحث واقع الصحافة العربية اليوم، وسبل تطويرها. حضر حفل الاختتام رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ومحمد الحمادي، مساعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، وممثلون عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية. وأكد المجتمعون النتائج الطيبة التي تمخضت عنها الاجتماعات خلال أيام انعقاد الفعاليات، والتي نتجت عنها رؤى وخطط رصينة تستهدف تطوير الاتحاد شكلاً ومضموناً؛ لاستشراف المستقبل ومواكبة التغييرات الحاصلة في عالم الإعلام.

اتحاد الصحفيين العرب
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
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