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محمد الشرقي يطّلع على مبادرات قطاع التعليم

محمد بن حمد الشرقي خلال استقباله سارة الأميري (وام)
8 سبتمبر 2023 01:05

الفجيرة (الاتحاد)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور مؤسسات التعليم العام في دعم القطاع التعليمي والتربوي في الدولة باعتبارها دعائم رئيسة في نهضة المجتمع معرفياً وفكرياً وتمكين أفراده وتعزيز وعيهم.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. وأشار سموه إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات العملية التعليمية في الإمارة، والوقوف على احتياجات مؤسساتها بما يضمن مواءمتها للتوجهات الاستراتيجية للدولة وتحقيق مؤشراتها التنافسية واستدامتها في هذا القطاع. واستمع سموّ ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، من معالي سارة بنت يوسف الأميري، إلى المبادرات التعليمية الجديدة والأنشطة التي يتم العمل عليها في مدارس الدولة في العام الدراسي الجديد تبعًا لتوجّهات الدولة ومستهدفاتها في قطاع التعليم العام، وتمكين الطلبة والدارسين والارتقاء بالمنظومة التعليمية الوطنية.
ونوّه سموّه إلى أهمية مواكبة الخطط التربوية والتعليمية لمتطلبّات التقدم التكنولوجي وتوظيف أدواته في المجالات المستقبلية ذات العلاقة وأهمها التوظيف، وتحقيق تطلعات الدولة في هذا الجانب.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وسليمان الكعبي المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول، وخالد المازمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة.

محمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
قطاع التعليم
سارة الأميري
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